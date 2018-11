Trump vydírá Kongres. Pokud mu nedá peníze na mexickou zeď, tak...

Ze zdi, která podle prezidenta zastaví kriminální živly z latinskoamerických zemí, drogové pašeráky i migranty bez dokladů, učinil Trump během své předvolební kampaně klíčové téma. Peníze na ni od Kongresu nezískal, neboť zákonodárci mu doposud odsouhlasili jen výstavbu krátkých úseků a opravu stávajících pohraničních bariér.

Nyní, kdy Kongres musí odsouhlasit financování federální vlády, která má prozatím peníze na svůj chod do 7. prosince, je ale rozhodnutý dále neustupovat.

Zatímco Trump chce pět miliard dolarů, šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer souhlasí s 1,6 miliardou dolarů (37 miliard korun). Podle portálu Politico Trump bank v souboji o peníze ještě navýšil, neboť prohlásil, že pět miliard bude určeno jen na pohraniční bariéru a ne na ostrahu pomezí s Mexikem.

The Fake News is showing old footage of people climbing over our Ocean Area Fence. This is what it really looks like - no climbers anymore under our Administration! pic.twitter.com/CD4ltRePML