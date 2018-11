Pompeo hájí saúdského prince Salmána: Neexistuje přímý důkaz, že vraždu novináře nařídil

Statistici zveřejnili vývoj populace do roku 2100. A pro Čechy to nevypadá moc dobře

Chášukdží byl brutálním způsobem zabit na konzulátu v Istanbulu 2. října. Saúdská Arábie vraždu přiznala se zpožděním, původně ji popírala. Dodnes se nenašlo tělo a Rijád odmítl jakýkoli podíl korunního prince Muhammada bin Salmána. Vražda vyvolala mezinárodní skandál a napětí ve vztazích mezi Rijádem a Ankarou i západními zeměmi včetně USA.

Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) podle listu The Washington Post dospěla k závěru, že vraždu Chášukdžího, který byl kritikem režimu v Saúdské Arábii, nařídil přímo saúdský korunní princ. CIA má k dispozici dokonce nahrávku telefonátu, ve kterém Muhammad bin Salmán dává instrukce, aby "byl Džamál Chášukdží umlčen, a to co nejdříve to bude možné", napsal již dříve turecký list Hürriyet. Šéfka americké CIA Gina Haspelová prý naznačila, že podobná audionahrávka existuje, když v říjnu navštívila Ankaru.

"Neexistují přímé zpravodajské informace, které by spojovaly korunního prince s nařízením zavraždit Džamála Chášukdžího," prohlásil ale dnes ministr Pompeo. Mnoho senátorů ale z jednání odcházelo s opačným názorem, uvedla agentura Reuters. "Nemyslím si, že byl v místnosti někdo, kdo nevěří, že je za to (princ) zodpovědný," uvedl republikánský senátor Bob Corker.

Senátoři rovněž vyjádřili zklamání, že na dnešním jednání za zavřenými dveřmi nebyl přítomen nikdo ze zpravodajských služeb. Podle demokratického senátora Dicka Durbina o tom rozhodl Bílý dům, že šéfka CIA mezi senátory nedorazí. Jeho demokratický kolega Bob Menendez označil nepřítomnost zpravodajců za "ostudnou".