Veteránka v čele sněmovny USA? Demokraté nominovali Pelosiovou

Ve sněmovně, která má 435 křesel, mají demokraté po nedávných kongresových volbách většinu 233 mandátů, takže kandidát, na kterém se dohodnou, bude mít v lednu velkou šanci na zvolení.

I thank @HouseDemocrats for putting their trust in me. I look forward to continuing our work to create a more open, transparent Congress committed to working #ForThePeople to fight corruption, rebuild America’s infrastructure, & lower prescription drug costs! https://t.co/TcEljmjcp8