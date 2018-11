Kompro na Clintonovou? Trump sdělil Muellerovi, že nevěděl o schůzce ve svém mrakodrapu

Statistici zveřejnili vývoj populace do roku 2100. A pro Čechy to nevypadá moc dobře

Podle zdrojů, které jsou podle CNN obeznámené s obsahem písemné odpovědi, nebyl Trump o schůzce právničky Natalji Veselnické s jeho synem Donaldem v newyorské Trump Tower předem informován. Schůzka se uskutečnila v červnu 2016 a podle Donalda Trumpa mladšího žádné kompromitující poznatky o Clintonové nepřinesla.

V písemných odpovědích, které Mueller dostal minulý týden, Trump prý rovněž píše, že jeho tehdejší volební poradce Roger Stone mu neřekl nic o tom, že by předem věděl o chystaném zveřejnění ukradených e-mailů Demokratické strany na serveru WikiLeaks. Korespondence, která měla Clintonovou kompromitovat, se údajně zmocnili ruští hackeři napojení na Kreml.

zdroj: YouTube

Sám Stone v rozhovoru s CNN popřel, že by kdy s Trumpem o WikiLeaks mluvil. Podle televize NBC má Muellerův tým údajně podezření, že Stone a jeho spolupracovník Jerome Corsi o ukradených e-mailech věděli ještě dřív, než je server WikiLeaks zveřejnil. To by mohlo naznačovat spojení Trumpových tehdejších poradců s Ruskem.