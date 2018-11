Závratě, poruchy sluchu a spánku. Další diplomat má Kubě záhadné zdravotní potíže

Mezi 13 zasaženými Kanaďany jsou zaměstnanci velvyslanectví v Havaně a jejich rodinní příslušníci. Kanadské ministerstvo zahraničí ve středu pozdě večer uvedlo, že vláda pokračuje ve vyšetřování případu.

Ministerstvo dále sdělilo, že na základě nových okolností mají diplomaté dovoleno vrátit se z Kuby do Kanady, pokud si to přejí.

