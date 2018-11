Nejhorší zabiják v dějinách USA? Vězeň se přiznal k 90 vraždám, FBI to prověřuje

Osmasedmdesátiletý Little byl zatčen v září 2012 v útulku pro bezdomovce v Kentucky a byl vydán do Kalifornie, kde čelil obvinění z drogových deliktů.

V září 2014 losangeleská policie na základě vzorku DNA Littlea usvědčila ze tří nevyřešených vražd žen z let 1987 a 1989, za které dostal trojnásobné doživotí. Všechny tři oběti byly zmláceny a uškrceny.

78-year-old #SamuelLittle currently in prison serving a life sentence, recently confessed to over 90 murders. If the killings are confirmed, he will be the most prolific serial killer in U.S. history.https://t.co/xeNtPEYzIR