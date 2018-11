Ledová sprcha pro Trumpa: Právník Cohen udělal u soudu nečekanou věc

Cohen se dnes nečekaně dostavil k newyorskému soudu, aby se formálně doznal k vině. Uvedl, že Kongresu v roce 2017 poskytl nepravdivé písemné svědectví a že tak učinil z oddanosti vůči Trumpovi a také kvůli tomu, aby jeho výpověď odpovídala prezidentově politickému kurzu. Podle AP v roce 2017 Cohen senátnímu výboru pro dohled nad tajnými službami lhal o plánu postavit v Moskvě mrakodrap Trump Tower.

Z dokumentů předložených soudu podle Reuters vyplývá, že Cohen se snažil vyšetřování ruské kauzy omezit tím, že dvěma kongresovým výborům poskytl nepravdivé informace tak, aby vyvolal dojem, že ruský realitní projekt skončil ještě před volebním shromážděním v Iowě. To se konalo začátkem února 2016, čímž oficiálně začal maraton primárek a volebních shromáždění, ve kterém se prezidentští uchazeči utkali o stranické nominace.

Trump ale považuje Cohenovo přiznání za lživé. Uvedl, že si ale nepamatuje, kdy přesně se rozhodl od moskevského projektu ustoupit. Prezident také zdůraznil, že se nic nepokouší zatajit.

Již v srpnu se Cohen přiznal k porušení zákonů v osmi bodech včetně porušení zákona o financování volební kampaně. To se týkalo jeho snahy zaplatit dvěma ženám za mlčení o jejich údajném románku s Trumpem. V září pak Cohenův právní zástupce Lanny Davis oznámil, že Muellerovi poskytl zásadní informace, a to i bez dohody.

Mueller rozplétá kauzu ruského vlivu na americké prezidentské volby a ve svém pátrání se zaměřil na Trumpův tehdejší štáb. Trump spolupráci s Rusy popírá a tvrdí, že celé vyšetřování je jen "honem na čarodějnice".

When will this illegal Joseph McCarthy style Witch Hunt, one that has shattered so many innocent lives, ever end-or will it just go on forever? After wasting more than $40,000,000 (is that possible?), it has proven only one thing-there was NO Collusion with Russia. So Ridiculous!