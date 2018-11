Kanada uvaluje sankce na 17 Saúdských Arabů, kvůli vraždě Chášukdžího

Podle agentury Reuters to dnes uvedlo kanadské ministerstvo zahraničí s tím, že sankční režim zahrnuje zmrazení majetku a zákaz vstupu do země. K odvetným krokům proti Rijádu již dříve přistoupily jiné státy, například Francie, Spojené státy či Německo.

Canada imposes sanctions on individuals linked to murder of Jamal #Khashoggi https://t.co/kAPF2bbrIx