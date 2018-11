Střelec z Alabamy dopaden. Policie při incidentu omylem zabila černocha

Minulý týden ve čtvrtek, kdy Spojené státy slavily Den díkůvzdání, vypukla v nákupním středisku u alabamského města Birminghamu střelba. Zranění utrpěli dva lidé - 12letá dívka a 18letý muž.

Dvacetiletého Errona Browna, který je ze střelby podezřelý, zadrželi policisté ve čtvrtek v okrese Fulton ve státě Georgia, zhruba tři hodiny jízdy od Birminghamu, kde se minulý týden střílelo. Brown bude podle agentury Reuters obviněn z pokusu o vraždu.

The police said a 21-year-old black man who was fatally shot by an officer at a mall in Alabama was not the gunman in a shooting on Thursday night and that the true gunman remained at large https://t.co/hKjACkbDbH