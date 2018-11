V Buenos Aires začal summit G20. Kvůli Merkelové je jen 19 členů

Účastníci za sebou mají společnou fotografii a jednají na plenárním zasedání. Do Buenos Aires jsou svolány demonstrace odpůrců globalizace a organizátoři na nich očekávají tisíce lidí. Ve městě jsou ale mimořádná bezpečnostní opatření a vláda na dnešek vyhlásila svátek.

Samotnému summitu předcházel podpis nové třístranné obchodní dohody mezi USA, Mexikem a Kanadou, který nahradí původní Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA). Jeden ze signatářů, americký prezident Donald Trump, dohodu označil za vítězství pro ekonomiku USA, kanadský premiér Justin Trudeau optimismem nehýřil. Za Mexiko dokument podpisoval končící prezident Enrique Peña Nieto, jehož mandát v sobotu skončí.

Summit je označován za nejnapjatější v historii skupiny G20, která se začala scházet v roce 2008. Tradiční ekonomická, ekologická a obchodní témata zastiňují současné žhavé události, jednak situace kolem Ukrajiny, jednak vražda saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího.

Proto se pozornost zaměřuje nejen na hlavní světové hráče, jako je Trump, prezidenti Ruska a Číny Vladimir Putin a Si Ťin-pching, ale i na saúdského korunního prince Muhammada bin Salmána. Na společné fotografii stál na samém okraji skupiny, někteří politici, jako Putin i Trump ho pozdravili, ale osobně se setkal jenom s nemnohými - s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem nebo s indickým premiérem Naréndrou Módím. Macron ho důrazně žádal o vyšetření Chášukdžího vraždy. Panuje podezření, že o ní bin Salmán předem věděl. Sejít se s ním má také britská premiérka Theresa Mayová, která předem řekla, že bude požadovat důkladně vyšetření vraždy.

Ukrajina se promítla na summitu v podobě zrušeného setkání Trump-Putin. Bílý dům trvá na tom, že důvodem je výhradně kerčský incident, Rusko zase naznačuje, že důvodem je vnitřní americké politika.

