V Buenos Aires začíná summit G20. Mnoho politiků čekají perné chvíle

Argentina, která je první jihoamerickou zemí, které bylo uspořádání summitu G20 svěřeno, vybrala motto schůzky, jímž je Spravedlivá a udržitelná budoucnost. Ke skupině G20, považované za koordinátora světové ekonomiky, patří 19 zemí a Evropská unie. První summit se konal v roce 2008 ve Washingtonu.

Do Buenos Aires byli jako hosté přizváni představitelé několika zemí, například Chile, Španělska a Nizozemska. Přítomni budou také šéf Světové banky Jim Yong Kim, Christine Lagardeová, která řídí Mezinárodní měnový fond, a generální tajemník OSN António Guterres.

#G20 #CumbreG20 #BuenJueves Bienvenidos a #BuenosAires Welcome to our beloved country. Be our guest in this amazing opportunity to show the world how amazing and beautiful is this country. I'm so glad to have you here. 🇦🇷❤️ pic.twitter.com/nCbPHEnotf