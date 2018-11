Macrona v Argentině přivítaly žluté vesty, zjevně ho to pobavilo +VIDEO

Ve Francii se již téměř dva týdny protestuje proti plánovanému zdražení pohonných hmot. Poznávacím znamením demonstrantů se přitom staly neonově žluté reflexní vesty, které patří do výbavy každého řidiče. Žlutých vest, jak se protestujícím začalo přezdívat, minulou sobotu po celé Francii proti vládním plánům demonstrovalo přes 100.000.

Po členovi posádky prezidentského speciálu byl prvním člověkem, kterému Macron po příletu do Argentiny podal ruku, právě muž oděný ve žluté reflexní vestě, zaměstnanec letiště, který chvíli před tím otevřel dveře letadla, všimla si francouzská média.

Podle záběrů kamer to nejen prezidenta, ale i první dámu Brigitte Macronovou viditelně pobavilo. Macron, na kterého v tom okamžiku nečekal nikdo z argentinských představitelů, si záhy pravicí potřásl ještě s dalším mužem oděným ve vestě neonově žluté barvy, která nyní francouzskému prezidentovi přidělává vrásky na čele. Za několik minut pak Macrona s chotí přivítala i argentinská viceprezidentka Gabriela Michettiová.

Nobody from the Macri gov was there to greet Macron upon his arrival, so these airport employees took over. 🇦🇷 #G20pic.twitter.com/28EJ9xIUEA