Z Američanů je národ narkomanů a sebevrahů? V USA klesá naděje dožití

V roce 2017 dosáhl počet obětí předávkování nového rekordu, poznamenala televize CNN. Zemřelo takto 70.237 lidí. To je o takřka deset procent více než v roce 2016.

Latest CDC data show U.S. life expectancy has declined over past few years. Tragically, this trend is largely driven by deaths from drug overdose and suicide. This is a wakeup call. We are losing too many Americans, too early and too often, to conditions that are preventable. https://t.co/fiTD0zg01p