Ženy z karavany migrantů drží hladovku, Mexiko chce "Marshallův plán"

V Tijuaně se za poslední dva týdny nahromadilo přes 6000 migrantů, kteří utíkají ze Střední Ameriky, zejména z Hondurasu, před chudobou a násilím. Jde o několik skupin, takzvaných karavan migrantů, které od poloviny října vyrazily v několika vlnách ze Střední Ameriky k mexicko-americkým hranicím. Nejde o nový fenomén, ale podle místních úřadů je tato karavana migrantů nebývalé veliká.

Organizátoři hladovky tvrdí, že migrační úředníci na hranicích v Tijuaně přijímají jen asi 30 žádostí o azyl denně. Dřívější informace z médií hovořily o necelé stovce přijatých žádostí denně. I tak to znamená, že migranti v přeplněném sportovním areálu v Tijuaně či jinde v ulicích tohoto města stráví několik měsíců.

HAVE A LOOK. I took these photos in, #Tijuana. The #caravan has been sprayed down with rubber bullets and shot at with tear gas! Many injured! The World is WATCHING! @cnnbrk @CNN @cnni pic.twitter.com/qJKNtBpOHP