Trump zrušil schůzku s Putinem jen kvůli kerčskému incidentu

Ruská i některá americká média dnes spekulovala, že Trump zrušil naplánovanou besedu s Putinem z jiných důvodů, než je kerčský incident. Podle amerických komentátorů mohl být příčinou nový vývoj ve vyšetřování kauzy ruského vlivu na americké prezidentské volby v roce 2016.

Zasloužil se o něj ve čtvrtek bývalý Trumpův právník Michael Cohen, který se přiznal, že lhal Kongresu o Trumpových plánech postavit v Moskvě mrakodrap. Objevily se dokonce spekulativní zprávy, že pro Putina měl být v moskevské Trump Tower vyhrazen luxusní apartmán.

I podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové zrušil Trump schůzku s Putinem z vnitropolitických důvodů. "Zdá se mi, že odpovědi je nutno hledat ve vnitropolitické situaci v USA, která je hlavní při rozhodování," řekla mluvčí podle agentury TASS.

Trump dnes podobná podezření popřel. "Nelíbí se nám, co se stalo (v Kerčském průlivu), nikdo s tím není spokojen," řekl prezident. "To, co se stalo s (ukrajinskými) loděmi a námořníky, byla jediná příčina," vysvětlil důvod zrušení schůzky.

Putin se dnes v Buenos Aires zvlášť srdečně pozdravil se saúdským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Podle serveru Politico se nadšeně pozdravili jako staří přátelé, agentura AP jejich setkání označila za "rozzářené, nadšené přivítání".

Saúdského vládce, jehož americké zpravodajské služby označily za strůjce vraždy opozičního novináře Džamála Chášukdžího, většina ostatních účastníků summitu ignorovala. Při společném fotografování ho pořadatelé umístili na samý konec skupiny státníků a bin Salmán po skončení ceremoniálu místo spěšně opustil.