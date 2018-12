Zemřel George Bush starší, 41. prezident USA

"Jeb, Neil, Marvin, Doro a já se zármutkem oznamujeme, že po 94 pozoruhodných letech náš drahý táta zemřel," uvedl George Bush mladší v prohlášení, které prostřednictvím twitteru tlumočil mluvčí rodiny Jim McGrath. "George H.W. Bush byl člověkem obdařeným ušlechtilostí charakteru a byl tím nejlepším otcem, jakého si mohou syn nebo dcera přát," dodal Bush mladší, který byl prezidentem USA v letech 2001 až 2009.

Letos dubnu zemřela i prezidentova manželka Barbara, s ním byl ženatý 73 let. Z dětí zesnulého exprezidenta je známý i bývalý guvernér státu Florida Jeb Bush, který se v roce 2016 neúspěšně pokusil získat prezidentskou nominaci. Jeb Bush na twitteru v reakci na otcovo úmrtí napsal, že jeho otci nic nečinilo větší radost než pomáhat ostatním.

Mezi prvními na Bushovo úmrtí reagovali také exprezident Barack Obama a jeho žena Michelle, a následně také nynější prezident Donald Trump. Bílý dům v prohlášení napsal, že zesnulý George Bush svou opravdovostí, vtipem a tím, že se otevřeně hlásil k víře, rodině a zemi, inspiroval generace Američanů k veřejné službě.

"Spolehlivou schopností úsudku, zdravým rozumem a neochvějným vedením přivedl prezident Bush náš národ a svět k mírovému a vítěznému ukončení studené války," stojí v prohlášení Bílého domu. Bush starší také podle něj položil základy blahobytu na desítky let. Při všem, co vykonal, ale zůstal pokorný.

Statement from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump on the Passing of Former President George H.W. Bush pic.twitter.com/qxPsp4Ggs7

Obamovi uvedli, že Amerika přišla o "vlastence a skromného služebníka". "I když naše srdce dnes ztěžkla, jsou i plná vděku," stojí v prohlášení Obamových.

America has lost a patriot and humble servant in George Herbert Walker Bush. While our hearts are heavy today, they are also filled with gratitude. Our thoughts are with the entire Bush family tonight – and all who were inspired by George and Barbara’s example. pic.twitter.com/g9OUPu2pjY