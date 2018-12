Svět přišel o velkého vůdce. Politici vzpomínají na zesnulého George Bushe (†94)

Clinton, který Bushe porazil ve volbách v roce 1992, napsal, že bude "navždy vděčný" za přátelství, které ho s Bushem pojilo. Cenil si na něm "vrozenou a skutečnou slušnost" a také oddanost manželce Barbaře a celé rodině.

Clinton rovněž připomenul mimořádně dlouhou Bushovu kariéru ve veřejné službě - roky strávené v armádě, v Kongresu, OSN, v Číně, Ústřední zpravodajské službě (CIA) a v úřadech viceprezidenta a prezidenta. Ani po odchodu z prezidentského úřadu veřejnou službu zcela neopustil a zapojil se do pomoci obětem cunami v Asii nebo Američanům zasaženým hurikánem Katrina, dodal Clinton, který se na této pomoci podílel.

Hillary and I mourn the passing of President George H. W. Bush, and give thanks for his great long life of service, love and friendship. I am grateful for every minute I spent with him and will always hold our friendship as one of my life’s greatest gifts. https://t.co/1CYdrIeKmz