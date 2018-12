Obamová si utrhla ostudu. Zapomněla návštěvu Prahy, museli jí ukázat fotky

— Autor: ČTK

Manželka bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy si nepamatuje návštěvu Prahy. Michelle Obamová to přiznala v pořadu The Late Show Stephena Colberta vysílaného stanicí CBS, kam přišla při příležitosti vydání své autobiografie Becoming. Upozornil na to server Britské listy.