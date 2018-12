Exšéf FBI Comey se dohodl s Kongresem, vypovídat o Clintonové bude v pátek

Comey původně trval na veřejném slyšení, což výbor odmítl, proto se někdejší šéf FBI obrátil na federální soud, aby jeho předvolání do Kongresu zrušil. V rámci ujednání, na kterém se dohodl s Kongresem, zůstane ze slyšení vyloučena veřejnost, výbor ale do 24 hodin Comeymu poskytne přepis jeho výpovědi, kterou následně bude moci podle svého uvážení zveřejnit.

Grateful for a fair hearing from judge. Hard to protect my rights without being in contempt, which I don’t believe in. So will sit in the dark, but Republicans agree I’m free to talk when done and transcript released in 24 hours. This is the closest I can get to public testimony.