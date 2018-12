Útok v obchodě: Zákaznice chtěla vykuchat muže, nad důvodem zůstává rozum stát

Událost se odehrála v jednom z obchodů řetězce Dollar General ve městě Dania Beach.

Podle vyjádření tamního šerifa, si žena nahlas pšoukla, když čekala ve frontě na zaplacení.

Jeden ze zákazníků si na její chování postěžoval a vypukla hádka.

BREAKING: #Fart #Fragrance in #Florida:



Woman passes gas, pulls knife on offended man.

Shanetta Wilson is accused of pulling a knife on a man who said she farted too loud in line. (Broward Sheriff's Office/WPEC) pic.twitter.com/wLFVHfmnlf