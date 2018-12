VIDEO: Do Washingtonu odletěl prezidentský speciál s ostatky prezidenta George Bushe

Z texaského Houstonu dnes dopoledne místního času (17:30 SEČ) odletěl na Andrewsovu leteckou základnu nedaleko Washingtonu prezidentský speciál, na jehož palubě je rakev s pozůstatky někdejšího republikánského prezidenta George Bushe staršího. Ode dneška až do středy, kdy bude v americké metropoli státní pohřeb, bude rakev vystavena v rotundě Kapitolu, tedy sídle Kongresu Spojených států. Bush zemřel v pátek ve věku 94 let.

Bushovo tělo dnes nejprve převezla smuteční kolona z houstonského pohřebního ústavu na Ellingtonovo letiště, kde se za přítomnosti exprezidentových potomků včetně jeho syna George mladšího, rovněž někdejšího prezidenta, konala krátká pietní ceremonie. Té se zúčastnila asi stovka pozvaných hostů. Následně čestná stráž naložila rakev na palubu letounu, který poté i s Bushovou rodinou odletěl na Andrewsovu základnu, kde je očekáván odpoledne místního času (21:30 SEČ).

Na poslední Bushovu cestu do Washingtonu poskytl současný šéf Bílého domu Donald Trump své prezidentské letadlo. To, pokud je na palubě úřadující hlava Spojených států, nese volací znak Air Force One. Nynější let byl označen Special Air Mission 41 (Zvláštní letecká mise 41), což odkazuje na fakt, že Bush starší byl 41. americkým prezidentem.

Po příletu je na základně plánována pietní ceremonie a další v rotundě Kapitolu. Tam bude rakev zahalená americkou vlajkou vystavena od dnešního pozdního odpoledne místního času (23:00 SEČ) do středečního dopoledne (16:00 SEČ).

Ve středu, kdy USA uctí Bushovu památku státním smutkem, se ve washingtonské Národní katedrále uskuteční státní pohřeb, po kterém bude rakev letecky přepravena zpět do Houstonu. Ještě téhož dne bude rakev vystavena v houstonském episkopálním kostele svatého Martina, kde se ve čtvrtek uskuteční další smuteční obřad.

Následně bude rakev přepravena vlakem z Houstonu do College Station, kde jsou v kampusu vysoké školy A&M University na pozemku Bushovy knihovny pohřbeny exprezidentova letos zesnulá manželka Barbara a dcera Robin, která zemřela v dětském věku v roce 1953. Po obřadu, který je plánován na čtvrteční odpoledne místního času (23:15 SEČ) bude Bush uložen po jejich boku.

