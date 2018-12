ŽIVĚ: Amerika se loučí s exprezidentem Bushem, přijel i Donald Trump

Američané se dnes v rotundě Kapitolu, sídle Kongresu Spojených států, loučí s prezidentem Georgem Bushem starším, který zemřel v pátek ve věku 94 let. Uctít památku 41. prezidenta USA přišli už v pondělí do rotundy také současný americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií a republikánští i demokratičtí kongresmani. Dnes přicházeli k rakvi se zesnulým exprezidentem státní úředníci či důstojníci americké armády.

Poctu politikovi, který ukončil studenou válku, dnes přišli vzdát i současná ředitelka Ústřední zpravodajské služby (CIA) Gina Haspelová a bývalí šéfové CIA John Brennan a George Tenet. Bush byl jediným ředitelem této tajné služby, který se po letech stal prezidentem USA. U jeho rakve dnes zasalutoval i Colin Powell, který byl za Bushovy vlády (1989-1993) šéfem amerického sboru náčelníků štábů a za vlády Bushova syna (2001-2009) ministrem zahraničí.

Do velkého mramorového sálu, kde byly v minulosti k poslednímu rozloučení vystaveny i rakve s dřívějšími americkými prezidenty, dnes přivedli i labradora Sullyho. Ten Bushovi staršímu, odkázanému poslední roky života na kolečkové křeslo, od letoška pomáhal jako asistenční pes.

Už v pondělí vzdali poctu v rotundě Kapitolu bok po boku republikánští a demokratičtí kongresmani, kteří na chvíli odložili své nesmiřitelné politické spory, uvedla CNN. Společně uctili Bushovu památku v kruhu kolem rakve například šéf republikánů v Senátu Mitch McConnell a šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer a o několik minut později i lídři těchto stran ve Sněmovně USA Paul Ryan a Nancy Pelosiová.

Rakev zahalenou do americké vlajky v pondělí po schodech k rotundě vynesla čestná stráž. Na místě čekal Bushův syn s manželkou. Asi o tři hodiny později na místo přijel současný americký prezident s první dámou. Trump u rakve dlouze zasalutoval a Melania si položila ruku na srdce.

V rotundě Kapitolu bude rakev s exprezidentem vystavena do středy, na kdy Trump vyhlásil státní smutek a kdy se uskuteční ve washingtonské Národní katedrále státní pohřeb. Zúčastní se ho mimo jiné současný prezident Trump s manželkou či exprezident Bill Clinton s chotí. Dnes bylo oznámeno, že dorazí britský princ Charles.

Ve středu bude tělo Bushe staršího letecky přepraveno zpět do Houstonu, kde v pátek zemřel. Tam bude rakev vystavena v episkopálním kostele svatého Martina. Ve čtvrtek bude rakev přepravena vlakem z Houstonu do College Station. V tomto městě jsou v kampusu Texaské A&M univerzity na pozemku Bushovy knihovny pohřbeny exprezidentova manželka Barbara, která zemřela letos v dubnu, a jejich dcera Robin, která zemřela jako tříletá v roce 1953 na leukemii. Po obřadu plánovaném na čtvrteční odpoledne místního času (před půlnocí SEČ) bude Bush uložen po jejich boku.

– ČTK