USA se loučily s Bushem starším, katedrálu zaplnili státníci z celého světa

Obřadu v katedrále předcházela krátká pieta před budovou Kapitolu, sídlem Kongresu USA. V rotundě Kapitolu byla rakev vystavena od pondělí do dneška. Po pietě se smuteční kolona od Kapitolu vydala po Pensylvánské třídě kolem Bílého domu k Národní katedrále, která je zasvěcena svatým Petrovi a Pavlovi. Cestu, po které kolona jela, lemovaly tisíce truchlících Američanů.

Trump s chotí Melanií v katedrále seděli ve stejné řadě s bývalými prezidenty Obamou, Clintonem a Carterem, které rovněž doprovodily manželky včetně Hillary Clintonové. Ta s Trumpem před dvěma lety prohrála v prezidentských volbách. Americká média setkání Trumpa s jeho předchůdci označují jako výjimečné, neboť současný šéf Bílého domu s nimi i s rodinou Bushových má napjaté vztahy.

"I can't believe Hillary Clinton isn't being more gracious towards the man who spent the last three years screaming "Lock Her Up" whenever he had the chance" is apparently a view of some people. #GeorgeHWBushFuneral #Clintons #Trump pic.twitter.com/3zbrDbG9R7 — Helen Morley (@hmorley29) 5. prosince 2018

Jako poslední do katedrály přišel George Bush mladší, nejstarší syn zesnulého exprezidenta a rovněž bývalá hlava státu. Bush mladší s manželkou Laurou doprovázel smuteční kolonu a po příchodu do katedrály se s Trumpem a bývalými prezidenty krátce přivítal.

zdroj: YouTube

Bush také během podání ruky předal malý předmět Obamově ženě Michelle. Podle CNN je možné, že to byly pastilky proti kašli. Ty totiž podobným způsobem podal Michelle na zářijovém pohřbu Johna McCaina. Média tehdy Bushovo gesto hodnotila jako ukázku vřelosti mezi oběma exprezidentskými rodinami, které zastávají jiné politické smýšlení.

Jako první o Bushovi starším promluvil ke smutečním hostům Jon Meacham, který se věnuje prezidentské historii. Poznamenal, že po Bushově skonu již USA nemají prezidenta, který dříve bojoval ve válce. V této souvislosti připomněl, jak byl při útoku na Čičidžimu v roce 1944 zasažen Bushův letoun, ale Bush i přes to dokázal svrhnout bomby na cíl a teprve pak vyskočit padákem.

Následně promluvil bývalý kanadský premiér Brian Mulroney, který řekl, že Spojené státy neměly statečnějšího a čestnějšího prezidenta, než byl George Bush starší. Někdejší republikánský senátor Alan Simpson, který u řečnického pultu Mulroneyho vystřídal, vzpomenul na Bushův postoj k rozhodování o těžkých a zásadních záležitostech, kdy měl na paměti zemi a ne sebe.

George Bush mladší, který vzpomínkové projevy uzavřel, prohlásil, že jeho otec se narodil jen se dvěma postoji. "Žít na plný plyn, spát až poté," řekl Bush. "Naučil mě, co je to být prezidentem, který občanům této země slouží s morální zásadovostí, odvahou a s láskou v srdci," řekl.

Dodal, že až o jeho otci budou historikové psát, budou ho označovat za velkého prezidenta. V závěru uvedl, že hoře rodiny nad ztrátou otce mírní vědomí, že nyní objímá svou dceru Robin, která zemřela v dětském věku, a za ruku drží letos zesnulou manželku Barbaru.

zdroj: YouTube

Trump žádný projev naplánován neměl. Před obřadem ale na twitteru napsal, že dnešek není pohřbem, ale oslavou skvělého člověka, kterým Bush starší byl.

Smutečního obřadu v katedrále se zúčastnili vedle amerických činitelů také pozvaní zahraniční hodnostáři. Pozvání přijali například jordánský král Abdalláh II., britský princ Charles, německá kancléřka Angela Merkelová, polský prezident Andrzej Duda či jeho předchůdce a bývalý vůdce polské protikomunistické opozice Lech Walesa. Českou republiku zastupoval předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.

Rakev s Bushovými pozůstatky se nyní letecky vrátí zpět do Houstonu, kde se ve čtvrtek uskuteční další smuteční obřad. Poté se Bush vydá na poslední cestu do texaského města College Station, kde bude ještě téhož dne uložen do hrobu po boku ženy Barbary a jejich dcery Robin. Rodinná hrobka je na pozemku Bushovy prezidentské knihovny v kampusu vysoké školy A&M University.

Bushovu památku dnes uctila také Rada bezpečnosti OSN. Prezident afrického státu Pobřeží slonoviny Alassane Ouattara, jehož země 15člennému vrcholnému orgánu OSN předsedá, na úvod zasedání požádal o minutu ticha za zesnulého Bushe.

Trump dnes na twitteru napsal, že v Bushově případě nelze mluvit o pohřbu, ale o oslavě skvělého člověka, který prožil dlouhý a vynikající život. "Bude nám chybět!" dodal Trump o Bushovi starším, který zemřel minulý týden v pátek ve věku 94 let.