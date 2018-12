Rakev s Bushem je na cestě do Houstonu, let dostal speciální volací znak

Spojené státy si dnem státního smutku připomínají Bushovu památku. Ve washingtonské katedrále se dnes také konal státní smuteční obřad, po kterém byla rakev s Bushem převezena na Andrewsovu základnu, kde se před odletem konala krátka pieta.

zdroj: YouTube

Bush starší zemřel minulý týden v Texasu ve věku 94 let. Do Washingtonu bylo jeho tělo dopraveno v pondělí, jeho rakev byla pak do středy vystavena v rotundě Kapitolu, sídle Kongresu USA.

Na poslední Bushovu cestu z Houstonu do Washingtonu a zpět poskytl současný šéf Bílého domu Donald Trump své prezidentské letadlo. Pokud je na palubě úřadující hlava Spojených států, má letoun volací znak Air Force One.

Dnešní a také pondělní let do metropole jsou označeny jako Special Air Mission 41 (Zvláštní letecká mise 41), což odkazuje na fakt, že Bush starší byl 41. americkým prezidentem.

Přílet do Houstonu je plánován na 23:30 SEČ. Rakev bude následně převezena do episkopálního kostela svatého Martina, kde se bude ve čtvrtek konat smuteční obřad. Po obřadu bude rakev vlakem dopravena do kampusu univerzity Texas A&M v College Station, kde je Bushova prezidentská knihovna. Tam bude na pozemku knihovny Bush uložen do hrobu po bok své manželky Barbary a dcery Robin, která zemřela v dětském věku na leukemii.