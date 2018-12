Kdo se postaví Trumpovi? Bloomberg chce prodat majetek, bude-li kandidovat na prezidenta

Bloomberg řekl, že rozhodne-li se kandidovat, svou společnost Bloomberg LP uloží do slepého trustu nebo prodá. "Myslím, že při mém věku se rozhodnu spíš pro prodej, pokud to bude možné," řekl podnikatel stanici Radio Iowa. Slepý trust bývalému majiteli neumožňuje společnost jakkoli spravovat a kontrolovat, nemá možnost o ní ani mít žádné informace.

#MichaelBloomberg says he may sell his media company if he runs for #president in 2020#BloombergLP #BloombergNews #NewYorkCity #mayorhttps://t.co/71Mm4b8kaS pic.twitter.com/8fmmjuQFz2