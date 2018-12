Bush bude ještě dnes pohřben, tělo veze speciální vlak + VIDEO

— Autor: ČTK

Smutečním obřadem v episkopálním kostele svatého Martina v Houstonu dnes po čtyřech dnech skončila série pietních ceremonií k uctění památky zesnulého někdejšího amerického prezidenta George Bushe staršího. Rakev s pozůstatky někdejšího šéfa Bílého domu je nyní na cestě do texaského města College Station, kde bude Bush uložen do hrobu po bok své ženy Barbary a dcery Robin. Státní pohřeb se uskutečnil ve středu. Bush zemřel před týdnem v pátek ve věku 94 let.