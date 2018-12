Uzavření federálních úřadů se odsouvá? Trumpova administrativa získala peníze na dva týdny provozu

— Autor: ČTK

Americký Kongres dnes schválil finance na chod federální vlády do 21. prosince, čímž o dva týdny oddálil hrozbu, že se administrativa prezidenta Donalda Trumpa ocitne bez peněz na svůj provoz. Informovala o tom televize CNBC. Pokud by parlament dnes opatření neschválil, ocitla by se v pátek vláda v platební neschopnosti, což by vedlo k uzavření federálních úřadů, jejichž chod není nezbytný pro bezpečnost země.