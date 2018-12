Záhadná smrt mladého chlapce: Byl naprosto zdravý, najednou ve škole zemřel

Řítí se eurozóna do problémů?

Frank byl pilný student a mezi svými spolužáky byl oblíbený. Vyznačoval se tím, že nikdy nebyl nemocný a nezameškal jediný den vyučování.

Jeho brilantní studijní výsledky mu zvěstovaly zářnou kariéru. Chtěl se vydat na dráhu lékaře a vystudovat zdravotnictví. Takovou šanci ale nedostal.

Měl to být den jako každý jiný. Frank měl klasické vyučování a po obědě se se svými spolužáky vrátil do školy. Najednou, bez jakýchkoliv symptomů či varování, se ale zhroutil.

Přivolaní lékaři chlapce odvezli do nemocnice, už tehdy byl ale prakticky mrtvý a při životě ho držely jen přístroje. Ani ty nakonec nedokázaly odvrátit nevyhnutelné a o čtyři dny později chlapec vydechl naposledy.

Pro jeho rodinu i přátele to byl šok. Nikdo nečekal, že by se něco takového mohlo stát, a nikdo nevěděl, co za tragédií stojí. Chlapec neměl žádné potíže a nikdy netrpěl žádnou chronickou chorobou.

Podle britských serverů lékaři nakonec zjistili, že za Frankovým úmrtím stojí blíže neupřesněný zánět v mozku. Je ale s podivem, že chlapec nevykazoval žádné příznaky a nepociťoval nevolnost, závratě či jiné symptomy.