Další oběť změn v Bílém domě? Personální šéf Kelly chystá rezignaci, s Trumpem nemluví

Kelly strávil ve funkci téměř rok a půl a až do letošního léta měl s Trumpem přátelské vztahy. Prezident jej v červenci požádal, aby ve funkci zůstal až do roku 2020, s čímž Kelly souhlasil.

Podle zdrojů CNN se však jejich vztahy v posledních týdnech zhoršily a oba muži spolu přestali komunikovat. Kellyho odchod je údajně vůlí obou stran.

