Trump vybral velvyslankyni při OSN a ministra spravedlnosti, volba budí rozpaky

Jedním z klíčových případů, na který bude Barr, pokud ho Senát do funkce schválí, dohlížet, je vyšetřování údajné ruské role v prezidentských volbách v roce 2016. Dosavadní ministr spravedlnosti Jeff Sessions, který před měsícem na Trumpovu žádost odstoupil, se dohledu nad kauzou kvůli možnému střetu zájmů vzdal. Dohled měl proto na starosti Sessionsův náměstek Rod Rosenstein. Po Sessionsově odchodu ministerstvo dočasně vede Matthew Whitaker.

Objasňování ruské kauzy vede zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který se nyní soustředí na Trumpův bývalý volební štáb. Trump Muellerovu práci tvrdě kritizuje a vyšetřování označuje za hon na čarodějnice.

Barr v minulosti Trumpa podpořil v jeho rozhodnutí odvolat ředitele Federálního řadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho, pokud jde o ruské vyšetřování pod vedením Muellera, zůstává ve svých názorech neutrální, uvedla televize ABC News.

"Od samého počátku byl mým favoritem," řekl Trump novinářům o výběru Barra. Dodal, že je to velice respektovaný právník, jehož kvality uznávají nejen republikáni, ale také demokraté. Prezident rovněž vyzdvihl kvality Nauertové. "Je velice talentovaná, velmi chytrá, velmi pohotová a myslím, že si od všech získá uznání," řekl.

Nauertová, který působí jako mluvčí ministerstva zahraničí, na velvyslaneckém postu nahradí Nikki Haleyovou. Ta tento post vede od loňského ledna, ale v říjnu bez upřesnění oznámila, že ke konci letošního roku funkci opustí.

