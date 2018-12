Mexiko hledá migranty. 3000 jich ztratilo

"O téměř třech tisících migrantech nyní nevíme, kde se nacházejí," přiznal radní Tijuany Marco Antonio Sotomayor. Podle něj si mohli někteří z nich najít samostatně ubytování, další mohli ilegálně překročit hranice do USA mimo město a někteří se mohli rozhodnout vrátit do svých vlastí, odkud utíkají kvůli chudobě a násilí.

Minulý týden radnice města Tijuana oznámila, že přestěhuje asi 6000 středoamerických migrantů ze sportovního areálu Benita Juáreze do větších prostor místního výstaviště. Mezi šesti tisíci běženců bylo podle úřadů na 1100 žen a zhruba stejně dětí, většina z migrantů pochází z Hondurasu.

V nových prostorách, které spadají pod správu federální vlády a kde mají mít migranti lepší podmínky před blížící se zimou, ale tento týden radnice napočítala jen na 2120 běženců, dalších 740 ubytovala jinde a asi 140 lidem poskytly ubytování místní církevní organizace.

Někteří sociální pracovníci z nevládních organizací, kteří migrantům pomáhají, ale obvinili radnici, že původní počty běženců nadhodnotila, aby získala větší příspěvek od federální vlády. "Je na čase, aby radnice vysvětlila, kde ony 3000 migrantů jsou. Jinak je možné, že úřady lhaly při původním sčítání, aby mohly žádat více peněz," řekl Sergio Tamai z organizace Ángeles sin Fronteras (Andělé bez hranic).

Nová mexická federální vláda prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora, který se úřadu ujal 1. prosince, už oznámila, že přestane posílat peníze regionům a městům na migranty a převezme starost o ně sama prostřednictvím Národního úřadu pro migraci (INM) a ministerstva sociálních věcí.

Středoameričtí běženci dorazili do Tijuany v rámci několika posledních "karavan migrantů", z nichž první vyrazila v polovině října z Hondurasu. Od té doby do Mexika přišlo, značnou část trasy pěšky, na 9000 Středoameričanů, většinou Hondurasanů. Z nich na sedm tisíc dorazilo do Tijuany a do asi 170 kilometrů vzdáleného dalšího pohraničního města Mexicali. Na dva tisíce dalších běženců nyní pobývá v ostatních státech Mexika a směřuje zřejmě také k hranicím USA.

Podle posledních oficiálních údajů se do svých vlastí od října vrátilo na 600 z těchto migrantů, z toho na 180 jich bylo deportováno kvůli porušení mexických zákonů.

Karavany migrantů ze Střední Ameriky k hranicím USA se organizují už několik let, až do letoška ale nepřitahovaly příliš velký zájem médií, dokud proti nim nezačal na jaře ostře vystupovat americký prezident Donald Trump. Ten je označuje za bezpečnostní hrozbu pro USA, a proto na hranice poslal několik tisíc vojáků, aby pomohli bránit v nelegálních přechodech. Zůstat tam mají nejméně do konce ledna.