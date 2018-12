Amerika letos zažila 94 školních incidentů se zbraněmi

— Autor: ČTK

Letošní rok byl pro školy ve Spojených státech zdaleka nejhorším, co se týče počtu incidentů, v nichž hrály roli střelné zbraně. Vyplývá to z výzkumu vysoké školy Naval Postgraduate School (NPS), o kterém dnes informoval web deníku The Guardian. Akademici napočítali už 94 případů, kdy někdo ve škole "mává zbraní, střílí, nebo kulka z jakéhokoli důvodu zasáhne školní majetek". Dosavadní smutný rekord stanovený v roce 2006 činil 59 takovýchto incidentů.