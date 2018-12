Vyhazov z práce nebo sebevražda? Sociální sítě ničí životy i kariéru

Na sociálních sítích je nepochybně krásné, že spojuje lidi, kteří mají společné zájmy, koníčky či si prostě sednou. Daleko horší je zpráva, že lze skrze ně spojit i hlupáky, chronické stěžovatele a permanentní aktivisty proti všemu. Často bývají výše jmenované fenomény sloučeny do jedné osobnosti. Tito lidé se pak celosvětově spojují a bojují proti tomu, co považují za temné zlo a strup na tváři světa.

Asi nejvíce s to za svůj „zločin „od mnoha uživatelů sociálních sítí vypil legendární britský fotbalista David Beckham. Co bývalý nejlepší fotbalista světa udělal tak strašného? Zveřejnil fotografii, na níž líbá svojí sedmiletou dceru Harper – považte, ta hrůza – na rty! Zděšení moralistů s přístupem na internet od Papuy – Nové Guiney přes sibiřskou Tundru až po planinu Nazsca bylo nezměrné. Vedle pobouření na síti, kdy božského Dejva někteří označili za pedofila a vyčinili mu, že jeho chování není normální. A někteří nejaktivnější na něj rovnou poslali udání na příslušné orgány.

Rozhřešení už dostala kauza režiséra filmu Strážci vesmíru Jamese Gunna. Ten poměrně oplzle komentoval na twitteru různé události svého života. Po shlédnutí filmu The Expandables se Silvestrem Stallonem v hlavní roli, byl prý tak plný testosteronu, že chtěl znásilnit chlapečka, co seděl v řadě před ním nebo se prý jednou omylem dostal na sjezd organizace NAMBLA, tedy organizace, která sdružuje pedofily, kde získal mnoho přátel se společnými zájmy.

Přesto, že mnohé twetty byly z roku 2009 a Gunn se opakovaně omluvil, firma Disney, které patří i Marvel, pro který režisér točil, byla nekompromisní. Gunn dostal na hodinu, po minibouři na internetu padáka. Nepomohla ani další minibouře, která chtěla Gunna zpět, a na které se podíleli i populární herci. Jak se zdá Gunnův případ skončil happyendem. Režisér přestoupil do studia Warner Brothers, které tak vysoké morální požadavky nemá, a produkuje konkurenční komiksové filmy DC, jejichž kvalita je zatím sporná.

Sám Disney má ovšem máslo na hlavě. Zábavní gigant je totiž v minovém poli, do kterého se dostal sám. Je totiž kritizován za to, že se ve filmech pod značkou Marvel objevuje málo etnických a sexuálních menšin a děti se neučí toleranci a diverzitě. To napříště Disney slíbil napravit. Mezitím se provalilo, že letošní kasovní hit Black Panther, o černošském superhrdinovi z vysoce rozvinuté africké země, kde hrají především černošští herci, a který byl kvůli tomu vyzdvihován do nebes, stejná vysoce pokroková firma Disney nechala důkladně vystříhat a přetočit. Důvod? Dvě ženské postavy totiž měly být lesbičky Podle interního dokumentu, který firmě Myšáka Mickeyho unikl, sociologické výzkumy totiž ukázaly, že Afroameričané nemají homosexuály moc rádi a studio nechtělo riskovat.

Příklad Gunna je však pro mnohé varující a mnozí již stahují kalhoty, i když brod a aktivisté jsou hodně daleko. Herec a komik Kevin Hart se zdál být dokonalým adeptem na moderování legendárních filmových Oscarů. Afroameričan, a navíc i vtipný. Navíc přiznal, že některá dnes zakázaná slůvka, která kdysi použil, by dnes již ani omylem nepoužil a stydí se za sebe. Proto všechny překvapilo, že Hart provedl autodafé a moderování obrovské show bez boje vzdal. Na jeho twitteru se totiž zjevili aktivisté, kteří vyšťárali, že před více než deseti lety dělal homofobní vtipy. Akademie nyní hledá rasově a genderově vyváženého kandidáta na moderování, který nikdy neudělal urážlivý vtip. Zdá se však, že svatí na světě došli.

Pokud si myslíte, že pěst dobrodějů ze sociálních dopadá jen a pouze na celebrity a slavné, jste na omylu. O tom se mohli v poslední době přesvědčit policisté z jedné stanice v Minneapolis. Ti si na své policejní stanici ozdobili vánoční stromeček. Vedle tradičních ozdob k jeho okrášlení použili i typicky policejní rekvizity. Na stromečku se objevila pouta, malý pendrek, policejní páska, ale i věci typické pro vězení jako malá lahvička alkoholu, cigarety nebo nudlová polévka a chřupky, což jsou v amerických věznicích oblíbená platidla. Většině populace by to přišlo vtipné a zbytek by nad tím mávl rukou. Ovšem ne tak pro aktivisty. Ty označili stromeček za rasistický, dehonestující a narušující vztahy s komunitou. Starosta Minneapolis Jacob Frey nelenil a velitele stanice a jeho zástupce odvolal a další dva policisté se ocitli na placené dovolené. Pokud budou propuštěni, již dali najevo, že budou město žalovat.

Často je slyšet přirovnání, že sociální sítě jsou něco jako hospoda, ve které si můžete vyprávět s lidmi o čem chcete. To rozhodně není pravda. Pokud jste v hospodě projevil názor, který se nehodí dostanete – někdy i ručně – na srozuměnou názor od oponenta. Nikdo vás ovšem necenzuruje. Práskači a konfidenti byli všeobecně známí a když se v hospodě objevil někdo cizí, tak se do ostřejších debat a kontroverzí nezabrušovalo. To dnes už neplatí. Síťovému aktivistovi stačí kliknout na příslušné tlačítko a kampaň nebo i vyšetřování se může rozjet. Nejlepší rada, jak se něčemu podobnému vyhnout, je nemít účet na sociálních sítích. I polibek dceři totiž může být použit proti vám.