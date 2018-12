Americko-čínské soupeření? Analytička varuje před hrozivými scénáři

Řítí se eurozóna do problémů?

Hrozba pro USA

Američtí vyjednávači se připravují na rozhovory s Čínou, které mají proběhnout během devadesátidenního „příměří“, což podle analytičky nehraje do karet čínským stratégům. Čínský prezident Si Ťin-pching totiž sice chce uvolnit tlak obchodní války, ale zároveň chce posilovat čínský vliv ve světě.

USA se úzce zaměřují na zvýšení prodeje sójových bobů Číně a snížení vzájemného obchodního deficitu, ale Peking není tak krátkozraký, varuje Vinogradová. Vysvětluje, že Čína se pouze zaměřuje na jiné priority, které mají často dopad na americkou bezpečnost, a proto mnoho amerických kroků vůči Číně – včetně zatčení manažerky společnosti Huawei – může vyústit v několik hrozivých scénářů.

Mezi aktivity, kterými Čína prosazuje své strategické zájmy, řadí expertka obchod. Spojené státy označují Čínu za jednu ze čtyř největších kybernetických hrozeb, přičemž Čína skutečně považuje kybernetické operace za levný nástroj pro dosažení svých cílů, a proto hodlá posilovat své schopnosti v této oblasti, konstatuje Vinogradová. Dodává, že zatímco Washington hodlá řešení kybernetických krádeží teprve zařadit do vyjednávání o vzájemném obchodu, čínští hackeři již dávno pronikly do mnoha veřejných i soukromých sítí v USA.

„Nemáme veřejně ověřitelné zprávy, že (Čína) stála za masivní krádeží dat (hotelové sítě) Marriott. Ale Čína již dříve nabourala utajované bezpečnostní informace – spolu se státem podporovanou kyberšpionáží v rámci soukromého sektoru pro komerční účely,“ uvádí analytička. Připomíná, že Čína v roce 2015 přislíbila s takovými aktivitami přestat, ale namísto toho dále zlepšuje své schopnosti.

Posílení čínské ekonomické nejistoty a její hněv na USA kvůli neústupnosti v obchodní válce tak může vést k vystupňování kyberšpionáže, která by se zaměřila na citlivé informace, demonstrovala čínské schopnosti a slabou obranyschopnost Spojených států v kyberprostoru, varuje odbornice.

Severokorejská karta

Dalším nástrojem prosazování čínských zájmů je podle Vinogradové Severní Korea. Americký prezident Donald Trump se chystá na druhou schůzku se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, zatímco Peking jasně podporuje legitimizaci Kimova režimu na mezinárodní scéně, poukazuje expertka. Dodává, že Čína se nyní příliš neobává amerického úderu na KLDR, a tak se stará méně o smír s Bílým domem a může zintenzivnit svou podporu Pchjongjangu.

Si Ťin-pching se zřejmě domnívá, že čím více bude Kimův režim integrován do světové politiky, tím méně je pravděpodobný návrat Trumpovy rétoriky o „ohni a hněvu“, soudí Vinogradová. Doplňuje, že pokud se bude Kim chovat lépe, může nastat jisté uvolnění amerických sankcí, z něhož by Čína profitovala, jelikož je největším obchodním partnerem KLDR a má zájem na obnově svého expertu do země na úroveň před vyhlášením sankcí.

„Si údajně přemýšlí o brzké cestě do Severní Koreje,“ pokračuje analytička. Konstatuje, že si je vědom americké domněnky, že Kima jistým způsobem ovládá a má na něj určité páky a v případě neúspěchu americko-čínských obchodních jednání ho může tlačit k ústupu od dříve proklamované snahy o denuklearizaci.

Vztahy Washingtonu s Pekingem jsou komplikované a v případném střetu může Čína znepříjemnit život Spojeným státům mnoha způsoby, varuje Vinogradová. Jako příklad uvádí Tchaj-wan, jehož dlouhodobý spor s Čínou má ekonomické, bezpečnostní a diplomatické konsekvence. „Jelikož poslední tchajwanské volby přinesly vítězství pročínské strany Kuomintang, je pravděpodobné, že Čína vystupňuje své snahy o posílení pročínských nálad na Tchaj-wanu,“ očekává analytička s tím, že se Peking pokusí omezit tchajwanské spojenecké vazby, obchodní kontrakty a podporu ve světě.

Čína také ví, že bezpečnost Tchaj-wanu je klíčovým tématem v USA a jakýkoliv zvýšený tlak Pekingu na ostrov může posloužit čínským zájmům hned dvakrát, protože je v souladu s čínskou snahou o kontrolu Tchaj-wanu a zaměří pozornost Washingtonu na jeden směr čínské expanze, čímž se zvýší prostor pro jiné aktivity Číny v regionu, domnívá se expertka.

Peking také věnuje mnoho času a peněz vytváření vazeb ve třetích zemích, poukazuje odbornice. Připomíná, že Si navštívil již čtyřikrát Afriku a nedávno uspořádal další ekonomický summit, kde zdůraznil společnou budoucnost Číny a „černého kontinentu“ - kam mají směřovat čínské investice v hodnotě 60 miliard dolarů - a zatímco Čína investuje ve světě, Si nadále vede svou „dluhovou diplomacii“, která připoutává k Číně další a další země.

Američtí politici ovšem podle Vinogradové mohou chránit bezpečnostní zájmy své země, a to tím, že dají Číně jasně najevo, že bez ohledu na to, jak se bude vyvíjet vzájemný obchod obou zemí, USA hodlají rázně čelit případné čínské agresi na všech frontách. „To může zahrnovat obviňování čínských hackerů a potvrzení stávajícího (amerického) závazku bránit Tchaj-wan,“ uzavírá analytička.