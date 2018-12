Bolsonaro už má celou vládu. Bude v ní pět vojáků, rozruch vyvolal ministr životního prostředí

Třiašedesátiletý Bolsonaro, který je rovněž bývalým armádním důstojníkem a který se v minulosti netajil obdivem k brazilské diktatuře z let 1964 až 1985, bývá označován za ultrapravicového politika. Za své dřívější výroky si v minulosti vysloužil také obvinění z rasismu a v předvolební kampani ho zřejmě kvůli radikálním postojům na mítinku vážně pobodal jeden z jeho odpůrců.

Spolu s Bolsonarem byl v říjnových volbách zvolen i viceprezident, jímž bude penzionovaný generál Hamilton Mourao. Dalším důstojníkem v nové vládě bude generál v záloze Fernando Azevedo Silva, který se stane ministrem obrany. Šéfem vnitřní bezpečnosti bude generál v záloze Augusto Heleno Ribeiro a křeslo ministra dostane i penzionovaný generál Carlos dos Santos Cruz. Ministrem pro vědu a technologie bude podplukovník a první jihoamerický astronaut Marcos Pontes, v čele ministerstva důlního průmyslu a energetiky pak stane admirál Bento Costa Lima.

Se zvolením Bolsonara se mnozí obávají o osud demokracie v Brazílii a rovněž mají obavy, že se země vrátí o krok zpět v boji za práva menšin a za rovnost mužů a žen. Tyto obavy se ale budoucí prezident snaží rozptýlit. Do svého kabinetu jmenoval dvě ženy - ministerstvo pro ženy, rodinu a lidská práva povede evangelická farářka Damares Alvesová, která je odpůrkyní potratů, zatímco ministryní zemědělství bude poslankyně a podnikatelka Tereza Cristina da Costaová. Ženy v brazilské vládě zasedají pravidelně, rekordních devět jich bylo v prvním kabinetu prezidentky Rousseffové od ledna 2011. Rousseffová byla první ženou v úřadu prezidenta Brazílie.

Jedním z klíčových ministrů nové brazilské vlády bude ministr hospodářství Paulo Guedes, jehož úřad sloučí dosavadní resorty financí, plánování, průmyslu a zahraničního obchodu. Guedes už oznámil ambiciózní plán privatizace. Šéfem diplomacie bude Ernesto Araújo, kterého místní média označují za obdivovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa a který podporuje Bolsonarovu myšlenku opustit pařížskou klimatickou dohodu.

Ohledně klimatické dohody ale panují uvnitř Bolsonarova týmu neshody, což podle místních médií vedlo zřejmě i k tomu, že jako poslední byl o víkendu oznámen ministr životního prostředí. Bude jím ultrakonzervativní politik Ricardo Salles.

#Bolsonaro completes cabinet appointments with lawyer Ricardo Salles for environment minister, ex aide to PSDB Gov Alckmin and Sao Paulo environment secretary, was congressional candidate for Partido Novo but did not get elected pic.twitter.com/1VVqOFiZ4X