Česko je ráj pro důchodce, v Praze potkáte jen Afričany a Asiaty. Takhle o nás píší v zahraničí

Řítí se eurozóna do problémů?

Portál Expat Arrivals se nezaměřuje přímo na turisty, ale na osoby, které se chtějí přestěhovat do zahraničí. Jednotlivým zemím se proto věnuje nikoliv z cestovatelského pohledu, ale zaměřuje se na kvalitu života, zdravotní péči, kulturu a další služby.

V případě České republiky portál uvádí řadu pozitiv, ale i negativ. Mezi světlé stránky uvádí například silnou českou korunu s tím, že oproti ostatním eurounijním zemím je v Česku levněji.

Portál také tvrdí, že zatímco Praha je plná klubů, barů a restaurací, v jiných částech země najdeme travnaté louky, hory, a na své si tak přijdou jak milovníci turismu, tak sportovci.

Další z výhod České republiky je nízká kriminalita a fakt, že na rozdíl od místních jsou lidé u nás ze zahraničí mnohdy zaměstnáváni na vyšších pozicích, s čímž se pojí vyšší výdělky.

Portál také vychvaluje pražskou hromadnou dopravu, který prý funguje skvěle, levnou, avšak pokročilou zdravotní péči, dobrou dostupnost služeb a možnost lehce si otevřít účet.

Česko se ale nevyhnulo ani některým negativům. Jedním z nich je praktika hoteliérů a pronajímatelů bytů, kteří cizincům nasazují vyšší ceny, než místním. Portál také upozorňuje na zvýšení riziko kapesních krádeží a přílišnou byrokracii.

"V České republice se imigrací zabývá ministerstvo vnitra a tato instituce je vysoce byrokratická. Za předpokladu, že jste prošli potřebným papírováním a dostali jste povolení k zaměstnání, musíte se obrátit i na cizineckou policii. Tento proces je sám o sobě nadbytečný, často vyžaduje předložení dokumentů, které již byly předloženy Ministerstvu vnitra," píše server.

Dále varuje cizince před používáním taxi služeb, které podle něj lidem ze zahraničí nadsazují ceny, a zmiňuje, že dostat řidičské oprávnění v Česku není pro cizince jednoduché.

Velkou kritiku si odnesli lékaři a další zdravotnický personál. Server uvádí, že lékaři většinou hovoří anglicky, zdravotní sestry ale ne. "Lékaři se mohou zdát nesympatičtí, ale to je v české lékařské kultuře normální. Lidé ze zemí, v nichž lékaři mají čas diskutovat s pacienty a odpovědět jim na otázky, by si měli uvědomit, že v České republice to takto nefunguje," píše server.

Ráj na Zemi? Jak pro koho

Dalším portálem, který poskytuje rady lidem zvažujícím o stěhování do zahraničí, je Nomad Capitalist. Ten uvádí, že navzdory tomu, že se tvrdí, že Češi jsou přátelští, tak to není úplně pravda.

"Praha není tak úžasná, jak se tvrdí. Ano, Karlův most nabízí mnoho aktivit a výhled na Pražský Hrad z něj je krásný, ale není o nic dynamičtější město, než Vídeň nebo Madrid. Je těžké si udržet nadšení," uvádí server.

"Není pochyb o tom, že Praha je jedno z předních mezinárodních měst střední Evropy s návštěvníky z celého světa. Někdy je ale těžké najít skutečného Čecha. Potkáte zde Asijce, Afričany, Američany nebo jiné Evropany," dodává.

Podle portálu je Praha vhodná pro dvě skupiny lidí. "Je to útočiště pro podnikatele a důchodce. Spousta podnikatelů si hledá domov v Praze. Rychlý internet, vysoce kvalitní infrastruktura a nízké životní náklady učinily z České republiky jedno z nejlepších míst v Evropě pro začínající firmy," tvrdí server.

"Nicméně Praha a Česká republika se také zdají být atraktivní destinací pro důchodce, zejména z Evropské unie. Zatímco Němci skupují levné nemovitosti v jižní Evropě, zejména v Itálii, jiní své oči upírají do středoevropských lokalit, jako je Praha, levné místo pro odchod do důchodu. Poplatek za nemovitost v Praze je levnější než jinde ve střední Evropě. Dokonce i Polsko, místo, které nabízí jedny z nejlepších příležitostí v regionu, se často nedá srovnávat s nízkými náklady v České republice," dodává.