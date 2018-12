Nebezpečný trend? Profesor píše o konci demokracie

Schwarzenberg šije do Babiše: Kvůli miliardovým dotacím pro Agrofert mu poslal nepěkný vzkaz

Puč ve Wisconsinu

Republikáni neustále ukazují svou ochotu podrývat demokracii a utahovat pravidla hry, pokud to slouží jejich ideologickým zájmům, kritizuje profesor. Za příklad dává "tichý puč" v republikány kontrolovaném zastupitelském sboru ve Wisconsinu, který má zvrátit vůli voličů.

Případ považuje Doinne za odraz opouštění disciplíny, kterou samospráva vyžaduje. Vysvětluje, že listopadové volby ve Wisconsinu ukončily osmiletou dominanci tamních republikánů a do guvernérského křesla vynesly demokrata Tonyho Everse, přičemž jeho stranický kolega Josh Kaul obsadil pozici vrchního žalobce a demokraté také získali tamní ministerstva vnitra a financí.

"Na tom by nebylo nic zvláštního. Voliče často unaví jedna strana a rozhodnou se zkusit stranu druhou," pokračuje politolog. Za krásnou věc na ústavní demokracii považuje to, že neexistují koneční vítězové a poražení a Američané s tímto pravidlem většinově souhlasí bez ohledu na to, zda ti, které preferují, vyhrají či prohrají, protože daný princip garantuje možnost znovu bojovat a příště zvítězit.

U republikánů ve Wisconsinu to však neplatí, konstatuje Doinne. Připomíná, že po ztrátě guvernérského postu využili přechodného období k zrušení většiny pravomocí guvernéra, s nimiž za vlády svého spolustraníka Scotta Walkera neměli problém. "Proč tak činí teď?" ptá se profesor. Odpovídá, že Walker, který prohrál s demokratem Eversem, dosluhuje v úřadu a může stále podepisovat zákony.

Nové zákony tak zabrání Eversovi kontrolovat státní hospodářskou rozvojovou agenturu, kterou chtějí demokraté zrušit, a zkomplikuje mu odvolání omezení, které republikán Walker uvalil na sociální dávky, vysvětluje odborník. Dodává, že bude omezeno také hlasování v předstihu, které pomohlo demokratům k volebnímu vítězství prostřednictvím zvýšení účasti, zatímco vrchní žalobce Kaul bude moci jen obtížně stáhnout žalobu státu Wisconsin na zákon o dostupné zdravotní péči, ačkoliv to voličům slíbil.

Nejde o polarizaci

"Nepřekvapí, když zjistíte, že republikáni přesouvají moc k státním zákonodárcům, jelikož radikálně překreslili hranice (volebních) okrsků, což pomohlo Republikánské straně udržet si většinu ve státním senátu a sněmovně, ačkoliv demokraté v hlasování obsadili přední příčky," poukazuje Doinne. Odkazuje na zdůvodnění republikány Robinem Vosem a Scottem Fitzgeraldem, kteří měli odvahu k tomu, aby prohlásili, že legislativa je nejreprezentativnější složkou moci.

Tak tomu podle politologa není, protože ačkoliv demokraté ve volbách do wisconsinské sněmovny získali 54% hlasů, obsadí pouze 36 křesel, zatímco poražení republikáni 63. Nový guvernér Evers brojí proti "chaosu", který zákonodárci vytváří a minulý týden vyzval svého dosluhujícího předchůdce Walkera, aby uvedené zákony vetoval, přičemž pohrozil i žalobou, uvádí expert. Dodává, že republikánská neúcta k demokratickým normám se neomezuje pouze na Wisconsin.

Podobné aktivity podle akademika vyvíjejí republikáni v Michiganu, kde ve volbách demokratický kandidát také porazil stávajícího republikánského guvernéra, a pokoušejí se například omezit možnost financovat kampaň za větší transparentnost ve financování politických stran, kterou v rámci své ambiciózní reformní agendy slibovala nově zvolená státní ministryně vnitra, demokratka Jocelyn Bensonová.

Michiganští i wisconsinští republikáni postupují podle návodu svých spolustraníků ze Severní Karolíny, kteří začali komplikovat práci demokratickému guvernérovi Royovi Cooperovi krátce po jeho zvolení v roce 2016, uvádí profesor. Zmiňuje též indicie, že republikánští zákonodárci se snaží zvrátit výsledek vítězství progresivních myšlenek v referendech ve státech Florida a Utah.

"A ne, toto není o obecné polarizaci," píše Doinne. Připomíná, že po vítězství republikánských kandidátů na guvernéra ve státech Massachusetts a Maryland v roce 2014 a ve Vermontu o dva roky později in 2016 se tamní demokratičtí zákonodárci k podobným mocenským zásahům neuchýlili, rozhodli se bojovat tradičními způsoby a s republikány částečně spolupracovali.

Republikánské protidemokratické podněty mají více společného se starým hájením rasové segregace ze strany jižanských demokratů než s dobrou republikánskou tradicí, která přinesla práva garantující 14. a 15. dodatek americké ústavy, domnívá se politolog. Dodává, že snaha republikánů udržet se u moci nehledě na volební výsledky již také ovlivnila chování některých zahraničních antidemokratických politiků.

Alespoň pár protitrumpovských republikánů se postavilo tomuto rozsáhlému podrývání "zlatých pravidel" demokracie, oceňuje profesor. Zmiňuje například editora konzervativního plátku Weekly Standard Billa Kristola, který prohlásil, že je dost starý na to, aby si pamatoval dobu, kdy snaha anulovat volební výsledky nebyla součástí strategie republikánské strany. "Většina (osob) ve straně však asistuje, nebo mlčí. Je pak překvapivé, že většina republikánů chce kráčet spolu s Trumpem?" ptá se závěrem odborník.