Trump obejde Kongres? Pohraniční zeď může postavit armáda, míní Bílý dům

Z výstavby zdi, která zastaví migranty, kriminálníky a pašeráky drog, učinil Trump před prezidentskými volbami v roce 2016 ústřední slib. Na jeho splnění ale nedostal od Kongresu peníze, zákonodárci mu však poskytli finance na stavbu krátkých úseků či opravu těch stávajících.

V současné době Bílý dům s Kongresem vyjednává o financích, které federální vládě umožní fungovat. Čas na dohodu je do 21. prosince, poté vláda nebude mít peníze na svůj provoz a bude muset zavřít úřady, které nejsou nezbytné pro bezpečnost země.

Trump k tomu uvedl, že je připraven nechat vládu bez peněz, pokud mu Kongres finance na zeď neschválí. Trump žádá pět miliard dolarů (téměř 114 miliard Kč), Schumer ale souhlasí jen s částkou 1,6 miliardy dolarů (téměř 37 miliard Kč).

Na twitteru dnes prezident napsal, že se na setkání s Schumerem a Pelosiovou těší. Připomněl, že ještě v roce 2006 demokraté pro obdobnou bariéru, jakou navrhuje on, hlasovali. "Dnes už ale zabezpečení hranic nechtějí," dodal.

.....I look forward to my meeting with Chuck Schumer & Nancy Pelosi. In 2006, Democrats voted for a Wall, and they were right to do so. Today, they no longer want Border Security. They will fight it at all cost, and Nancy must get votes for Speaker. But the Wall will get built...