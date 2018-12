Osobností roku časopisu Time jsou novináři v čele s Chášukdžím: Psal o brutalitě, byl zabit

Chášukdží, který psal pro americký deník The Washington Post a ve svých textech kritizoval saúdského korunního prince Muhammada bin Salmána, byl začátkem října na konzulátu své země v Istanbulu brutálně zavražděn. Rijád dva týdny tvrdil, že novinář odešel z konzulátu živý, později ale přiznal, že byl zavražděn. Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) tvrdí, že objednavatelem činu byl korunní princ.

"Statný muž se šedivou bradkou a laskavým vystupováním se odvážil nesouhlasit s vládou své země. Řekl světu pravdu o brutalitě (vlády) vůči těm, kteří by promluvili. A byl za to zabit," napsal dnes v úvodu časopis Time o saúdskoarabském novináři.

The Guardians—Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo—are TIME's Person of the Year 2018 #TIMEPOY https://t.co/HvoEaW5oUi pic.twitter.com/9Mr0wBTmvj