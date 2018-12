Střelba v brazilské katedrále: Nejméně pět mrtvých

Podle německé agentury čin, který se odehrál ve státě São Paulo, otřásl Brazílií v době, kdy nově zvolený prezident Jair Bolsonaro oznámil, že usnadní přístup ke zbraním. Krajně pravicový bývalý voják se domnívá, že se tak posílí bezpečnost obyvatel.

V kostele se konala mše, když do něj vtrhl útočník s pistolí a revolverem. "Většina lidí tady byli důchodci, nevinní, a on střílel po všech. Bylo to strašné, velká tragédie," řekl deníku O Globo svědek události Alexandre Moraes.

"V této chvíli hluboké bolesti počítáme s modlitbami vás všech," uvedla místní katolická arcidiecéze na facebooku.

Příští brazilský prezident Bolsonaro se chystá po svém nástupu do úřadu 1. ledna liberalizovat zákon o držení zbraní. "Ještě víc než vlastní život chrání zbraně svobodu národa," řekl nedávno v televizním rozhovoru.

Brazílie čelí vlně násilí. Loni bylo podle DPA v největší zemi Latinské Ameriky zabito více než 63.000 lidí.