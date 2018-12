Šéfka Huawei byla propuštěna na kauci. V noci nesmí z bytu. nařídil kanadský soud

Žena byla zatčena na žádost Spojených států 1. prosince, což vyvolalo diplomatické napětí mezi oběma severoamerickými státy a Čínou a také zkomplikovalo jednání o obchodních vztazích mezi USA a Čínou.

Po třídenním jednání soud přistoupil na kauci, ale Mengové nařídil nosit elektronický kotníkový náramek, odevzdat cestovní pasy a zůstat ve Vancouveru. Během noci se musí zdržovat v jednom ze svých dvou vancouverských bytů.

