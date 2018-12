Stormy musí zaplatit Trumpovi téměř 300 tisíc dolarů, prohrála spor o tweet

Trumpovi právníci žádali 389.000 dolarů, obhájce hvězdy lechtivých filmů Michael Avenatti ale tuto částku označil za přemrštěnou a náklady odhadl maximálně na 25.000 dolarů. Soud se nicméně přiklonil na Trumpovu stranu a herečce, aby prezidentovi zaplatila 292.052 dolarů (6,7 milionu Kč).

"Naprosté vítězství prezidenta a naprostá porážka Stormy Daniels," okomentoval případ Trumpův právní zástupce Charles Harder. Avenatti se naopak význam verdiktu pokusil snížit tvrzením, že představuje pouze zlomek v celém případu, který Stormy proti Trumpovi vede. Avenatti se již dříve proti říjnovému rozsudku odvolal, zda tak učiní i proti výši nákladů, zatím není jasné.

Stormy tvrdí, že se ženatým Trumpem v roce 2006 prožila románek a že jí kvůli tomu o pět let později jakýsi muž vyhrožoval. Na webu letos zveřejnila identikit, tedy přibližný portrét onoho muže, a nabídla 100.000 dolarů tomu, kdo pomůže s jeho vypátráním.

Obrázek ale na internetu vyvolal pobavení, neboť namalovaná osoba připomínala nyní již bývalého Stormyina manžela. Toho si povšiml i Trump, který se tématu věnoval na twitteru. "Skica neexistujícího muže po několika letech. Naprostá bouda, která si tropí blázny z falešných médií (a ta to vědí)!" napsal v dubnu šéf Bílého domu.

A sketch years later about a nonexistent man. A total con job, playing the Fake News Media for Fools (but they know it)! https://t.co/9Is7mHBFda