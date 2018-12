Teroristé mezi nelegálními migranty? Profesor má jasno

Podezřelí a skuteční teroristé

Během jednání šéf Bílého domu prohlásil, že v krátkém časovém sledu bylo na jižní hranici Spojených států zadrženo deset teroristů, poukazuje Bergen. Konstatuje, že v reakci na uvedená Trumpova slova zaslal americkému ministerstvu vnitřní bezpečnosti oficiální dotaz ohledně údajných zachycených teroristů, který však zůstal bez jakékoliv odpovědi.

Počet zadržených, který americký prezident zmínil, je podle analytika zřejmě chybnou parafrází tvrzení americké ministryně vnitřní bezpečnosti Kirstjen Nielsenové. Ta totiž nedávno prohlásila, že její resort v současnosti průměrně každý den zamezí desítce známých teroristů či z terorismu podezřelých osob ve vstupu na území USA nebo pokusu o něj, vysvětluje expert.

V USA je přitom veden hlavní protiteroristický seznam, který je znám jako Terrorist Identities Datamart Environment, poukazuje profesor. Dodává, že tento registr čítá na 1,6 milionu osob podezřelých z vazeb na teroristické aktivity.

"Pochopitelně ale existuje velký rozdíl mezi tím, když je někdo pouze podezřelý z udržování nějakého druhu trestného napojení na terorismus a když je skutečně teroristou," zdůrazňuje Bergen. Připomíná, že po teroristických útocích z 11. září 2001 identifikovala výzkumná instituce New America na 450 případů džihádistického terorismu ve Spojených státech, ale v žádném z nich nefiguroval terorista, který by se do USA dostal přes jejich jižní hranici.

Bergen si pokládá otázku, zda by v případě skutečného odhalení nějakých teroristů na americko-mexické hranici nebyly zadržené osoby spíše uvězněny než propuštěny na svobodu, kde by mohly v následujících dnech zaútočit. "A neexistuje žádný důkaz, že by kdokoliv z oněch teroristů překročivších jižní hranici (Spojených států) byl kdy obviněn nebo usvědčen z nějakého trestného činu," doplňuje analytik.

Terorismus páchají američtí občané

Teroristé, kterým se podařilo proniknout na území Spojených států, tak v drtivé většině případů do země jednoduše přiletěli běžným letem, vysvětluje expert. Jako příklad uvádí případ Američana pákistánského původu Faisala Shahzada, který se do USA vrátil poté, co absolvoval v Pákistánu výcvik u tamní odnože islamistického hnutí Taliban a následně se dne 1. května 2010 neúspěšně pokusil odpálit nálož ukrytou v terénním automobilu zaparkovaném na newyorském Times Square.

Každopádně podle profesora nadále platí, že drtivá většina případů džihádistického terorismu na území Spojených států - konkrétně 84 procent - je pácháno buď americkými občany, nebo osobami, které mají v USA vyřízené povolení k trvalému pobytu.

Tito teroristé tedy nemusejí do Spojených států pronikat nelegálně přes jižní, respektive jakoukoliv jinou hranici, uvádí profesor. Podotýká, že ve skutečnosti byl každý případ džihádistického terorismu na území USA po útocích z 11. září 2001, při kterém došlo k obětem na životech, vykonán americkým občanem, případně pachatelem s povolením k trvalému pobytu.

"Pokud má zeď (na hranicích USA s Mexikem) přispět ke zlepšení v otázce terorismu, je to velmi jednoduché: Nepřispěje," deklaruje závěrem Bergen.