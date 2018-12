Nový mexický prezident telefonoval Trumpovi, řešili migraci. Bude na hranici zeď?

"Dnes jsme telefonicky hovořili s prezidentem Donaldem Trumpem," uvedl López Obrador na twitteru. Rozhovor o migraci podle něj proběhl v "duchu respektu a přátelství".

Hoy conversamos por teléfono con el presidente Donald Trump. En términos respetuosos y de amistad, tratamos el tema migratorio y la posibilidad de aplicar un programa conjunto para el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica y en nuestro país. pic.twitter.com/6BHVGBIZH2 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 13. prosince 2018

Téma migrace zatěžuje mexicko-americké vztahy dlouhodobě. K napětí přispěly v posledních měsících karavany, v nichž se tisíce Středoameričanů vydaly na cestu přes Mexiko k jižní hranici USA. Zhruba sedm tisíc lidí, jejichž cílem je požádat ve Spojených státech o azyl, se nyní zdržuje v mexické Tijuaně. Na vyřízení své žádosti by podle agentury Reuters mohli v příhraničním městě čekat i několik měsíců.

Problematika migrace a ostrahy americko-mexické hranice byly jedněmi z hlavních témat Trumpovy kampaně před prezidentskými volbami v roce 2016 a téma šéf Bílého domu využil i v kampani před nedávnými volbami do Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu. Trump na podzim dokonce na hranici vyslal několik tisíc vojáků. Americký prezident také opakovaně slibuje, že na hranici nechá postavit zeď. Mexiko už několikrát odmítlo jeho požadavek, aby za zeď zaplatilo.

Spor o financování zdi nabírá na obrátkách s blížícím se 21. prosincem, kdy by americké vládě mohl vyschnout provozní účet. Demokraté na posílení pohraniční infrastruktury nabízejí 1,3 miliardy dolarů (necelých 30 miliard korun), ale prezident žádá, aby v příštím finančním roce dostal na stavbu zdi pět miliard.

Mexický prezident López Obrador nastoupil do funkce 1. prosince. Několikrát slíbil, že se pokusí snížit počet emigrantů programem hospodářského rozvoje své země. Spojené státy by podle něj měly přispět na rozvoj chudého mexického jihu i středoamerických zemí, odkud do USA putuje nejvíce lidí.