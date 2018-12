Pomsta za šéfku Huawei? Kanada pohřešuje v Číně dalšího občana

— Autor: ČTK

Kanada pohřešuje svého občana, který pobýval v Číně a před časem vládu upozornil, že jej čínské úřady vyslýchaly. Uvedla to kanadská ministryně zahraničí Chrystia Freelandová, informovala dnes agentura AP. Podnikatel Michael Spavor se začal pohřešovat nedlouho poté, co čínské úřady zadržely jiného Kanaďana, bývalého diplomata Michaela Kovriga. Oba kanadští občané se do problému dostali v době čínsko-kanadské roztržky, kterou vyvolalo zatčení finanční ředitelky čínského výrobce chytrých telefonů Huawei Technologies Meng Wan-čou v Kanadě.