Tisíce uprchlíků útočí na hranici USA. Trump od nich dostal ultimativní dopis

Do Mexika dorazilo od října na 10.000 migrantů ze Střední Ameriky, zejména z Hondurasu, kteří utíkají ze svých vlastí před chudobou a násilím. Asi 6000 z nich je nyní v příhraničním mexickém městě Tijuana, odkud se chtějí dostat do USA a žádat tam o azyl. Pohraniční úředníci ale vyřizují jen asi stovku registrací denně.

Tisíce lidí přišly k americko-mexickým hranicím v takzvaných karavanách migrantů, které se organizují už několik let, aby upozornily na problém migrace v regionu. Lidé chodí ve větších skupinách i kvůli nebezpečnému přechodu přes Mexiko, kde působí drogové gangy. Letos karavany získaly větší publicitu díky americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který je označil za bezpečnostní hrozbu a k hranicím poslal několik tisíc vojáků, aby bránili s pohraničníky nelegálním vstupům.

V úterý se asi 150 migrantů vydalo v Tijuaně k místnímu konzulátu USA a předalo tam dopis pro Trumpa, v němž žádají volný vstup do USA, nebo na každého 50.000 dolarů na návrat do svých vlastí. V dopise také viní USA ze zodpovědnosti za migrační vlnu z Hondurasu. "Pokud USA nechtějí další migranty, musí skončit s ekonomickou, politickou a vojenskou intervencí do naší země," píší běženci v dopise Trumpovi.

On Tuesday morning, #MigrantCaravan headed to the U.S. Consulate instead of the border and asked to provide $50,000 for their trips back to their respective home countries if they aren't allowed asylum in the United States. pic.twitter.com/068ORuChLA