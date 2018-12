Trump likviduje tradici? Podle Fox News zrušil vánoční večírek pro novináře

Obědy zdarma? Kritika narůstá. Kde na to stát vezme peníze?

Večírek v Bílém domě byl vždy hojně navštěvovaný, několikrát byl dokonce zájem takový, že se akce musela zopakovat. Všichni se podle Fox News kromě bohatě prostřených stolů těšili hlavně na fotografii s prezidentským párem před vánočním stromkem. Pořizování snímků trvalo většinou několik hodin.

Tentokrát se ale podle americké televize novináři v Bílém domě nesejdou. Donald Trump už loni svou přítomnost výrazně omezil, fotografování odmítl a po několika uvítacích větách slavnost opustil.

Prezident má s novináři napjaté vztahy, označuje je za tvůrce falešných zpráv a "nepřátele lidu". Před několika týdny po roztržce na tiskové konferenci nechal zpravodaji televize CNN Jimu Acostovi odebrat akreditaci pro práci v Bílém domě. Trpké výtky hlavy státu míří často i na televize NBC a ABC a deníky The New York Times a The Washington Post.

Letos i loni Trump odmítl přijít na jinou tradiční novinářskou akci, slavnostní večeři pořádanou vždy na jaře asociací korespondentů v Bílém domě. Od éry prezidenta Richarda Nixona přitom žádný prezident na této akci nechyběl.