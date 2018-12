Americká armáda porazí Rusko a Čínu? Historik vyvrací letitý předpoklad

Na prahu bezpečnostní krize

Jako příklady uvádí historik římské císařství, habsburskou monarchii, Osmanskou říši, romanovské Rusko či mnoho čínských dynastií. Pokládá otázku, zda jsou USA další velmocí, kterou potká tento pochmurný osud. Ta jej napadla poté, co si přečetl přelomovou zprávu expertního panelu Národní komise pro obrannou strategii, jejíž poselství je důležité, přesvědčivé a formulované jazykem, kterému porozumí i laici.

Panel vedený bývalým zástupcem amerického ministra obrany Ericem Edelmanem a vysloužilým admirálem Garym Rougheadem byl pověřen americkým Kongresem, aby posoudil obranné premisy USA a určil, zda plní svůj cíl, přičemž jednoznačný a alarmující závěrem zní, že nikoliv, poukazuje historik. "Amerika dospěla k bodu plnohodnotné národně-bezpečnostní krize," cituje závěry komise.

Pokud by USA čelily ruskému kontingentu v Pobaltí nebo Číně ve válce o Taiwan, mohou utrpět rozhodnou vojenskou porážku, jelikož Rusko a Čína disponují precizními útočními prostředky, integrovanými protivzdušnými systémy, balistickými raketami i střelami s plochou dráhou letu, pokročilými prostředky kybernetického boje, protidružicovými zbraněmi, solidním letectvem a námořnictvem a jaderným arzenálem, parafrázuje Boot zprávu. Doplňuje, že často jde o sofistikované prostředky, které měly dlouho k dispozici pouze Spojené státy.

I kdyby USA zvítězily, čekají je nejtěžší boje a největší ztráty za dlouhá desetiletí, už jen z toho důvodu, že převaha ve vzduchu, kterou měly USA zaručenou od druhé světové války, již není zdaleka samozřejmostí, poukazuje historik. Konstatuje, že bez kontroly nebe by byly americké lodě a pozemní jednotky mimořádně zranitelné.

"Jak jsme se dostali do bodu, kde by pro Spojené státy bylo těžké zvítězit v jedné velké válce a o to méně ve dvou, v nichž plánovaly bojovat souběžně za studené války?" ptá se expert. Vysvětluje, že podle zmíněné zprávy jsou na vině stranické zájmy, které po roce 2011 vyústily v automatické snižování vojenských výdajů s cílem redukovat deficit federálního rozpočtu - přepočteno na dnešní ceny se každoroční vojenské výdaje mezi lety 2010 a 2015 klesly ze 794 na 586 miliard dolarů.

Vina je na americké straně

Tento nejrychlejší pokles amerických vojenských výdajů od korejské války vyústil v situaci, že od loňska jsou všechny odnože ozbrojených sil USA nejslabší úrovni od konce druhé světové války a čelí zásadní krizi bojové pohotovosti i enormním odkladům investic do modernizace, parafrázuje Boot závěry zprávy. Připouští, že republikány ovládaný Kongres za podpory prezidenta Trumpa sice letos dočasně navýšil vojenské výdaje na 716 miliard dolarů, ale šéf Bílého domu zároveň avizuje svou touhu tuto částku snižovat a pro příští rok naznačuje vojenský rozpočet ve výši 700 miliard.

Pokud k tomu skutečně dojde, nepůjde financovat ambiciózní modernizační program, k němuž zmíněná komise nabádá, pro který je nutné meziročně navyšovat výdaje na obranu o 3-5% nad úroveň inflace tak, aby v roce 2020 dosáhly 766 miliard dolarů, deklaruje odborník. Domnívá se, že USA si mohou tyto výdaje dovolit, jelikož do vojenské oblasti nyní vynakládají 3,1% HDP a 15% státního rozpočtu, zatímco například v roce 1958 to bylo 10,2% HDP a 56,8% rozpočtu.

To ovšem bylo ještě před nárůstem dalších finančních nároků, konstatuje historik. Přiznává, že dnes je těžké představit si Kongres, především s demokraty kontrolovanou dolní komorou, navyšující prostředky na obranu, když je americký rozpočet každoročně v deficitu téměř bilion dolarů, částečně v důsledku zbytečných Trumpových daňových škrtů v hodnotě 1,5 bilionu dolarů.

"Komise poukazuje, že ačkoliv jsou Spojené státy ve válce od teroristických útoků z 11. září, opakovaně snižujeme daně, namísto jejich zvyšování, což zemi staví do neudržitelné finanční situace," pokračuje Boot. Dodává, že podle zprávy nebylo vyvinuto žádné seriózní úsilí o řešení rostoucího dluhu, ať skrze zvýšení daní, snížení mandatorních výdajů či obojí.

Je nemožné představit si, že americký politický systém v současném rozpoložení zvýší daně nebo omezí výdaje na sociální či zdravotní programy, přiznává expert. Soudí, že jedinou cestou je jistá forma široké politické dohody, jakou učinil například prezident George H. W. Bush s demokraty v roce 1990 po vyjednávacím maratonu na Andrewsově letecké základně, v rámci které došlo ke zvýšení daní a výdajovým škrtům, což nasměrovalo zemi na cestu k vyrovnanému rozpočtu v roce 1998.

Možnost podobné dohody ve stávajícím silně polarizované atmosféře je slabá, především když Trumpovi republikáni přestali předstírat jakýkoliv fiskální konzervatismus, tvrdí historik. Deklaruje, že USA proto mají velký problém a ztrácejí vojenskou převahu, což ohrožuje jejich bezpečnost a prosperitu nastolenou po roce 1945, přičemž vinit mohou pouze sebe, jelikož americkou sílu sabotují především politická paralýza a stranické zájmy.