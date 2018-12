Dívka (†7) z Guatemaly zemřela po zadržení v USA. Unie občanských práv je zděšena

Dívka a její otec patřili do skupiny 163 běženců, kteří se 6. prosince sami vzdali americkým bezpečnostním složkám. O osm hodin později dítě zkolabovalo a s horečkou 41 stupňů Celsia bylo letecky přepraveno do nemocnice v El Pasu. Dívka podle CBP prodělala zástavu srdce, lékařům se následně podařilo srdeční činnost obnovit, dívka ale i tak po necelých 24 hodinách v nemocnici zemřela.

CBP, který událost prošetřuje, v prohlášení uvedl, že podle získaných výpovědí děvče nejedlo a nepilo několik dní. Pohraniční stráž uprchlíkům, které zadrží, běžně poskytuje jídlo i vodu. Zda své příděly dívka dostala a zda se po zadržení podrobila zdravotní prohlídce, není podle The Washington Post jasné.

Mluvčí CBP Andrew Meehan uvedl, že pohraniční stráž vyslovuje rodině hlubokou soustrast. "Pohraniční stráž podnikla veškeré možné kroky, aby dítě zachránila," řekl Meehan. "Jako otcové a matky, bratři a sestry jsme zarmouceni ztrátou každého dítěte," dodal.

Americká unie občanských práv (ACLU) z dívčiny smrti obvinila "nedostatečnou odpovědnost a kulturu krutosti" v řadách CBP. "Fakt, že trvalo týden, než se tohle dostalo na veřejnost, si žádá od CBP transparentnost. Požadujeme důrazné vyšetřování, jak se tragédie odehrála, a hluboké reformy, aby se tomu v budoucnu zabránilo," uvedla Cynthia Pompaová z ACLU.

This tragedy represents the worst possible outcome when children are held in inhumane conditions.



We call for a rigorous investigation into how this tragedy happened and serious reforms to prevent future deaths. https://t.co/lTuwwmC3RI