Trump vybral nového "dveřníka". Personálním šéfem Bílého domu bude Mulvaney, je v tom ale háček

Bývalý konzervativní poslanec za Jižní Karolínu Mulvaney bude podle Trumpa jmenován dočasným personálním šéfem Bílého domu. Podle agentury AP zatím není jasné, co to znamená pro délku jeho funkčního období. Vysoce postavený vládní představitel ale řekl televizi CNN, že Mulvaneyho působení ve funkci nebude časově omezeno. Jiný vládní činitel CNN řekl, že pokud se Mulvaney osvědčí, bude do úřadu jmenován trvale.

Podle mluvčí Bílého domu Sarah Sandersové zůstane Mulvaney ředitelem vládního rozpočtového úřadu, ale běžný provoz této instituce bude mít na starost jeho zástupce.

Trump o jmenování nového personálního šéfa Bílého domu informoval na svém twitterovém účtu. Upozornil, že Mulvaney v jeho administrativě odvádí vynikající práci. Zároveň poděkoval Kellymu a označil ho za "velkého patriota".

....I look forward to working with him in this new capacity as we continue to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! John will be staying until the end of the year. He is a GREAT PATRIOT and I want to personally thank him for his service!